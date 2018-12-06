Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Фестивальный дом: будет интересно!

«Счастье» вернулось на пермскую набережную →

Бездомный хотел согреться и чуть не погиб

смотреть видео

колодец

Случиться трагедии помешали прохожие. В Перми человек оказался в кипятке одного их коммунальных колодцев. Уже позже появились версии о том, что попал он туда не случайно, однако только редкой удачей можно объяснить появление рядом того, кто действительно смог помочь.

Андрей Чикишев весьма удивился, когда понял, что рядом проходивший человек куда-то исчез. Чуть дальше у люка обнаружил куртку. Значения не придал. Говорит, такое в Закамске на Богдашке не редкое явление.

 По словам очевидцев, подошедших позже, по ту сторону люка находился 46-летний мужчина без определенного места жительства, который из последних сил держался за вентиль. Густой пар от кипятка заметил 24-летний Михаил Кузнецов, промышленный альпинист, который шел после работы.

Благодаря своевременной реакции Михаила пострадавший легко отделался, говорят в ожоговом центре. Повреждено 7% кожи. По словам специалистов, таких пациентов с начала этой зимы в этом отделении уже 5. Но статистика с усилением холодов увеличится.

Владимир Грихутик, и.о. заведующего ожогового центра ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга»: "Нередко приходится делать операции, некротомия, пересадка кожи. Они пытаются себя как-то обогреть, защитить и они забираются в коллекторы".

В первый ли раз мужчина оказался внутри, и каким образом открылся вентиль с кипятком - неизвестно. По правилам, решетки и металлические листы, препятствующие доступу в канализацию, должны были быть заварены.

Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс»: "Как выяснилось, мужчина открыл люк, демонтировал решетку, преграждающую вход в камеру, проник внутрь теплосетевого объекта. Кипятка в камере не было. Мужчина самовольно открыло вентиль, игнорируя меры по соблюдению безопасности".

В любом случае, чтобы снять такую конструкцию, надо немало сил и большое желание. Пострадавшему предстоит лечение в течение месяца. Социальная служба больницы поможет восстановить документы мужчины, и возможно, на время найти крышу над головой.

Выйти из такого «путешествия» живым - большая удача. Ведь температура в трубах внизу в отопительный сезон может достигать 100 градусов.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 06.12.2018 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Фестивальный дом: будет интересно!

В Прикамье итоговое сочинение написали более 11 тысяч старшеклассников

«Хромая лошадь»: 9 лет спустя

Гость студии - прокурор Марина Китова

Об этих талантах узнает весь край

Всплеск пожаров обсудили на заседании правительства

В Перми проходит открытое Первенство по подводному спорту

Городу-миллионнику нужен гимн

Пермь. Новости культуры 04.12.2018

Пропуск на ЕГЭ: старшеклассники пишут итоговое сочинение


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Фестивальный дом: будет интересно!

«Счастье» вернулось на пермскую набережную →

Обратите внимание

в Перми

Губернатор раскритиковал МЧС

Пожары в Пермском крае стали одной из ключевых тем на заседании правительства региона.
06.12.2018 в 10:10

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия

«Счастье» вернулось на пермскую набережную

Знаменитый арт-объект полностью смонтировали накануне вечером, хотя работы по установке начались еще в 10.00 утра.
06.12.2018 в 09:45

Метки: в Перми, Общество

Бездомный хотел согреться и чуть не погиб

В Перми бомж оказался в кипятке одного их коммунальных колодцев. С усилением холодов статистика в ожоговых центрах будет расти.
06.12.2018 в 09:20

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

В Перми чествуют Героев Отечества

В Перми состоится ряд мероприятий с участием Героев России из разных регионов округа.
06.12.2018 в 08:20

Метки: в Перми, Общество, В России

Фестивальный дом: будет интересно!

Проработает Фестивальный дом до 23 марта.
05.12.2018 в 17:35

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

В Перми чествуют Героев Отечества

В Перми состоится ряд мероприятий с участием Героев России из разных регионов округа.
06.12.2018 в 08:20

Метки: в Перми, Общество, В России

В Перми завтра отметят «День Героев Отечества»

В краевой столице пройдут мероприятия с участием Героев России из регионов ПФО
05.12.2018 в 15:26

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Анонс, В России

Женщины просят у Деда Мороза квартиру, мужчины - машину, а дети - гаджеты

Названы самые желанные подарки на Новый год
04.12.2018 в 18:24

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество

Техосмотр в России подорожает

Изменений ожидают в январе следующего года: обсуждение уже прошло в Государственной думе.
03.12.2018 в 22:15

Метки: в Перми, В России, Общество

Пермяков приглашают написать правовой диктант

Всероссийская акция пройдет 7 декабря
03.12.2018 в 12:32

Метки: в Пермском крае, в Перми, Анонс, В России, Общество, Образование

Лента новостей RSS каналы

Губернатор раскритиковал МЧСГубернатор раскритиковал МЧС

«Счастье» вернулось на пермскую набережную«Счастье» вернулось на пермскую набережную

Бездомный хотел согреться и чуть не погибБездомный хотел согреться и чуть не погиб

В Перми чествуют Героев ОтечестваВ Перми чествуют Героев Отечества

В Добрянке мужчина упал с 4 этажа на козырек подъездаВ Добрянке мужчина упал с 4 этажа на козырек подъезда

Вести Кудымкар 05.12.2018Вести Кудымкар 05.12.2018

Фестивальный дом: будет интересно!Фестивальный дом: будет интересно!

В Прикамье итоговое сочинение написали более 11 тысяч старшеклассниковВ Прикамье итоговое сочинение написали более 11 тысяч старшеклассников

«Хромая лошадь»: 9 лет спустя«Хромая лошадь»: 9 лет спустя

Гость студии - прокурор Марина КитоваГость студии - прокурор Марина Китова

Об этих талантах узнает весь крайОб этих талантах узнает весь край

Новый закон: что будет с бродячими животными?Новый закон: что будет с бродячими животными?

В Перми завтра отметят «День Героев Отечества»В Перми завтра отметят «День Героев Отечества»

Всплеск пожаров обсудили на заседании правительстваВсплеск пожаров обсудили на заседании правительства

В Перми проходит открытое Первенство по подводному спортуВ Перми проходит открытое Первенство по подводному спорту

Краевой минздрав: «скорая» приехала за 22 минутыКраевой минздрав: «скорая» приехала за 22 минуты

Городу-миллионнику нужен гимнГороду-миллионнику нужен гимн

Пермь. Новости культуры 04.12.2018Пермь. Новости культуры 04.12.2018

Пропуск на ЕГЭ: старшеклассники пишут итоговое сочинениеПропуск на ЕГЭ: старшеклассники пишут итоговое сочинение

Пермякам вернули «Счастье»Пермякам вернули «Счастье»

«Скорую ждали полчаса». Пермяк, спасший мужчину из колодца с кипятком, рассказал подробности«Скорую ждали полчаса». Пермяк, спасший мужчину из колодца с кипятком, рассказал подробности

Пермским школьникам преподали «Урок цифры»Пермским школьникам преподали «Урок цифры»

В Перми судебные приставы прикрыли «Мафию»В Перми судебные приставы прикрыли «Мафию»

В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление»В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление»

Нормативы ГТО в Прикамье сдали уже более 20 тысяч человекНормативы ГТО в Прикамье сдали уже более 20 тысяч человек

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную