Бездомный хотел согреться и чуть не погиб

Случиться трагедии помешали прохожие. В Перми человек оказался в кипятке одного их коммунальных колодцев. Уже позже появились версии о том, что попал он туда не случайно, однако только редкой удачей можно объяснить появление рядом того, кто действительно смог помочь.

Андрей Чикишев весьма удивился, когда понял, что рядом проходивший человек куда-то исчез. Чуть дальше у люка обнаружил куртку. Значения не придал. Говорит, такое в Закамске на Богдашке не редкое явление.

По словам очевидцев, подошедших позже, по ту сторону люка находился 46-летний мужчина без определенного места жительства, который из последних сил держался за вентиль. Густой пар от кипятка заметил 24-летний Михаил Кузнецов, промышленный альпинист, который шел после работы.

Благодаря своевременной реакции Михаила пострадавший легко отделался, говорят в ожоговом центре. Повреждено 7% кожи. По словам специалистов, таких пациентов с начала этой зимы в этом отделении уже 5. Но статистика с усилением холодов увеличится.

Владимир Грихутик, и.о. заведующего ожогового центра ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга»: "Нередко приходится делать операции, некротомия, пересадка кожи. Они пытаются себя как-то обогреть, защитить и они забираются в коллекторы".

В первый ли раз мужчина оказался внутри, и каким образом открылся вентиль с кипятком - неизвестно. По правилам, решетки и металлические листы, препятствующие доступу в канализацию, должны были быть заварены.

Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс»: "Как выяснилось, мужчина открыл люк, демонтировал решетку, преграждающую вход в камеру, проник внутрь теплосетевого объекта. Кипятка в камере не было. Мужчина самовольно открыло вентиль, игнорируя меры по соблюдению безопасности".

В любом случае, чтобы снять такую конструкцию, надо немало сил и большое желание. Пострадавшему предстоит лечение в течение месяца. Социальная служба больницы поможет восстановить документы мужчины, и возможно, на время найти крышу над головой.

Выйти из такого «путешествия» живым - большая удача. Ведь температура в трубах внизу в отопительный сезон может достигать 100 градусов.