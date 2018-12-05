← «Скорую ждали полчаса». Пермяк, спасший мужчину из колодца с кипятком, рассказал подробности
Краевой минздрав: «скорая» приехала за 22 минуты
В краевом минздраве прокомментировали инцидент, случившийся накануе в Кировском районе Перми. Около 16:30 в скорую позвонили и сообщили о мужчине без сознания, который упал в колодец и обварился кипятком. Реанимационная бригада скорой помощи прибыла на место за 22 минуты - сообщили в ведомстве. Пациент был доставлен в ожоговый центр при ГКБ им. Гринберга. Врачи сообщили, что у пострадавшего ожоги второй степени, обожжено около 7% тела. На сегодня состояние пациента удовлетворительное, угрозы для жизни нет, лечение в центре мужчина будет проходить около двух недель, пока не установят, не потребуется ли хирургическое вмешательство (пересадка кожи). Напомним, ранее очевидцы сообщили, что ждали скорую 25-30 минут.
(фото: Типичный Закамск/vk.com)
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