«Счастье» вернулось на пермскую набережную. Знаменитый арт-объект полностью смонтировали накануне вечером, хотя работы по установке начались еще в 10.00 утра. Новые буквы сделаны из влагостойкой фанеры и стали заметно объемней старых. Надпись теперь надежно закреплена на бетонном ограждении набережной.

11 октября первое слово в конструкции заменили на «смерть». Надпись демонтировали, позже в подмене признался пермский художник Алексей Илькаев. В итоге на восстановление арт-объекта ушло чуть больше полутора месяцев.