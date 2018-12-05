Фестивальный дом: будет интересно!
В Перми открылся Фестивальный дом. Здесь организованы различные интерактивные площадки для детей и взрослых - зона отдыха и настольных игр, «Площадь событий», на которой будут проходить выступления творческих коллективов, а также игры со всеми желающими. Главной волшебной площадкой стал "Сказариум". Здесь состоялся премьерный показ от театра «Карабаска» – спектакль для детей «Сказка о том, как чуть не съели королевну Булочку».
С 25 декабря в Фестивальном доме пройдет ярмарка-продажа. Проработает Фестивальный дом до 23 марта.
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