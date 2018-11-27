Очевидцы: в пятом корпусе ПГНИУ загорелся компьютерный класс
Возгорание было зафиксировано в пятом корпусе ПГНИУ. По сообщениям очевидцев, здесь загорелся компьютерный класс. В 14:27 сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступило на пульт дежурного. Несколько сотен студентов и педагоги были эвакуированы. Сотрудники МЧС прибыли на место, эвакуировали около 70 человек, которые на момент возгорания находились в здании. Возгорание было полностью ликвидировано в 14:50. Студенты и сотрудники вернулись в корпус. Причины возгорания выясняются.
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