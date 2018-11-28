СК завершил расследование громкого уголовного дела о гибели двухлетнего малыша

Следственный комитет завершил громкое уголовное дело о гибели двухлетнего малыша в Кудымкарском районе. Трагедия разыгралась в новогоднюю ночь. Пока мальчика возили из одной больницы в другую, дважды сломалась машина скорой помощи. Сейчас обвинение предъявили двум медицинским работникам.

Праздничного настроения в прошлую новогоднюю ночь у Анны Кургановой не было. За несколько часов до боя курантов её почти двухгодовалому сыну Родиону стало плохо. Резко подскочила температура, тяжело дышал. Мама вызвала скорую помощь, ребенка увезли в Ошибскую больницу.

Анна Курганова вспоминает: "В больнице ему стало хуже. Резкое ухудшение пошло. Перестал пить, вялый стал, рвота была, побледнел".

Назначенное лечение пользы не принесло, тогда ребенка направили в Кудымкарскую больницу. В машине, по словам мамы, Родион был в тяжелом состоянии. В придачу карета скорой помощи оказалась в неисправном состоянии.

По словам матери, когда везли ребенка в Кудымкар, машина сломалась два раза, в итоге ее довез до медучреждения муж.

Ребенка сразу направили в реанимацию, а через некоторое время врачи сообщили, что мальчик умер. В министерстве здравоохранения провели свое расследование. Оказалось, что деффекты в лечении были допущены и в Ошибской больнице и сотрудниками скорой помощи, и реанимации. На тот момент виновные отделались выговорами и чтением литературы.

Станислав Барсуков, заместитель главного врача больницы Коми-пермяцкого округа по организационно-методической работе: «По результатам комплексной проверки ряд сотрудников прошли тематические усовершенствования на ведущих клинических площадках Перми. Администрация больницы вынесла административные взыскания по всей цепочке оказания медицинской помощи».

Причину смерти не называют. По факту смерти ребенка следователи возбудили уголовное дело. После судебно-медицинской экспертизы обвинение предъявлено двум сотрудникам больницы по статье причинение смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание - лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас материалы дела переданы в суд.

По имеющейся в редакции информации, реальный срок может грозить педиатру Ошибской больницы и фельдшеру скорой помощи. Ребенка с подобными симптомами, по регламенту больницы, сразу должны были везти в Кудымкар. Родион в семье Анны Кургановой был третий ребенок. Прошел почти год, а по словам матери, врачи даже извинений своих не принесли.



