Копилку Пермского театра кукол пополнил алхимический мюзикл

Алхимический мюзикл - так определили новый спектакль в Пермском театре кукол. Постановка сделана очень близко к тексту сказки «Волшебный напиток» немецкого автора Миахэля Энде. Но впервые сказка поставлена в жанре мюзикла.

Эта история начинается за несколько часов до Нового года. На сцене два злодея - маг и чародей Люциус Бельзедуб и его тётка ведьма Тирания, которую исполняет молодая и очень женственная актриса Виктория Лавренова. Играть злую ведьму ей пришлось впервые.

Несмотря на то что в спектакле заняты лишь два персонажа и две куклы, здесь очень много преображений и превращений. А вся декорация сделана в виде живой проекции.Если выключить все спецэффекты, то на цене зрители увидят просто белые стены и предметы.

По ходу действия преображения происходят и с главными героями, и с самими куклами.

Спектакль "Волшебный напиток" - это труд целой команды. Для того чтобы сварить "Волшебный напиток", в Пермь приехали художники и из столицы.

Все эти усилия не прошли напрасно, теперь в копилке пермского кукольного спектакль волшебный и действительно новогодний. А самое главное - добрый и понятный детям.