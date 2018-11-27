← Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан - Чайковский
Очевидцы: в пятом корпусе ПГНИУ загорелся компьютерный класс →
Копилку Пермского театра кукол пополнил алхимический мюзикл
Алхимический мюзикл - так определили новый спектакль в Пермском театре кукол. Постановка сделана очень близко к тексту сказки «Волшебный напиток» немецкого автора Миахэля Энде. Но впервые сказка поставлена в жанре мюзикла.
Эта история начинается за несколько часов до Нового года. На сцене два злодея - маг и чародей Люциус Бельзедуб и его тётка ведьма Тирания, которую исполняет молодая и очень женственная актриса Виктория Лавренова. Играть злую ведьму ей пришлось впервые.
Несмотря на то что в спектакле заняты лишь два персонажа и две куклы, здесь очень много преображений и превращений. А вся декорация сделана в виде живой проекции.Если выключить все спецэффекты, то на цене зрители увидят просто белые стены и предметы.
По ходу действия преображения происходят и с главными героями, и с самими куклами.
Спектакль "Волшебный напиток" - это труд целой команды. Для того чтобы сварить "Волшебный напиток", в Пермь приехали художники и из столицы.
Все эти усилия не прошли напрасно, теперь в копилке пермского кукольного спектакль волшебный и действительно новогодний. А самое главное - добрый и понятный детям.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Смертельная авария произошла на трассе Кукуштан - Чайковский
Музей политических репрессий «Пермь-36» стал сценической площадкой
В Горьковке открылась фотовыставка «Белая роза»
Пермяк стал призёром Первенства России по дзюдо
На Кубке мира Татьяна Иванова показала лучший среди россиянок результат
В Прикамье зафиксирована серия утренних ДТП
В Перми обсудили вопросы ликвидации аварийного жилья
Пермь. Вести Спорт 26.11.2018
Пермь. Новости культуры 26.11.2018
В Прикамье мужчины на снегоходе провалились под лёд
Добавить комментарий: