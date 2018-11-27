Пожар в классическом университете

(фото: business-class.su)

Сегодня днем в пятом корпусе пермского классического университета произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация, студенты и сотрудники вуза из этого здания были эвакуированы. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения - 13 единиц техники, 47 человек личного состава. Проверка помещений выявила возгорание площадью 1 кв.м в одной из аудиторий на первом этаже. Пострадавших нет. Инспекторы проводят проверку по данному факту. Причина происшествия устанавливается. Занятия в пятом корпусе были отменены. Подробности смотрите в ближайших выпусках "Вести Пермь" в 17:00 и 20:44