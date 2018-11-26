Найти заблудившихся в лесу детей помогли охотники

В Пермском районе окончены поиски двух пропавших школьников. Мальчики потерялись в лесу накануне в районедеревни Дикая Гарь. В поисковой операции приняли участие сотни волонтеров, сотрудники МЧС, полиции, ГБР, Следственного комитета, сотрудники администрации Пермского района.Поиски закончились сегодня в 2:30.

Как нам рассказала Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, "Вечером в район поисково-спасательных работ выезжала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, для того чтобы запустить в районе поисков беспилотный летательный аппарат. Однако в связи со снегопадом поднять квадрокоптер в воздух не представилось возможным. В третьем часу ночи стало известно, что охотниками были обнаружены ребята. Они живы, их осмотрели врачи. Возможно, в настоящее время они также находятся в лечебном учреждении".