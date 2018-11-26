Специальный репортаж. Рабочий визит губернатора Пермского края в Красновишерск
Губернатор Пермского края Максим Решетников побывал с рабочим визитом на севере региона, в Красновишерске. Визит начался со встречи с горожанами, а продолжился осмотром ключевых социальных объектов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Русский путь на север
Соловей в клетке: в Перми готовится концерт тяжелобольного рок-музыканта
Вести Пермь. События недели 25.11.2018
В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства
«Будем лучше заниматься любовью, а не войной!»
Пермский край готовится к приёму «цифры»
Сюрпризы небесной канцелярии
Детскими тропами
ГИБДД бьет тревогу: в крае растет число смертельных ДТП
Главный тренер ХК «Молот- Прикамье» покинул пост
Добавить комментарий: