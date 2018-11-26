Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Найти заблудившихся в лесу детей помогли охотники

В «Ласточку» - по удостоверению личности →

«Сердце Швецова»: в Перми запустили пламенный мотор

смотреть видео

МОТОР

«Сердце Швецова» - театральное шоу с таким названием состоялось накануне перед ДК им.Солдатова. Это уличная постановка, во время которой запустили настоящий авиационный мотор. Речь о двигателе АШ-62, названном так по имени главного конструктора Моторостроительного завода - Аркадия Швецова. Конкретно этот мотор был выкуплен по цене металлолома Пермским музеем авиации. Энтузиасты перебрали его, привели в рабочее состояние и завели в самом авиационном квартале Перми - на «тихом» Компросе.

МОТОР

После того как мотор загорелся,  всех присутствующих успокоили - после небольшого ремонта мотор можно будет запустить вновь. А пока он займёт своё место в экспозиции музея авиации. Как рассказывают о двигателе АШ-62, он производился вопреки многим историческим событиям. О многом говорит дата начала выпуска - это тяжёлые 30-е годы прошлого века. Тем не менее мотор получил признание, серийное производство продолжалось почти полвека.

Сергей Павлов, директор по развитию Пермского музея авиации: "Со всей России привезли людей, они делали одно большое дело, создавали этот мотор, который начал ставиться ещё на истребители предвоенные - И16 - а потом стал двигателем самого мирного самолёта - Ан-2 («Кукурузник»)».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.11.2018 в 12:58 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Найти заблудившихся в лесу детей помогли охотники

Специальный репортаж. Рабочий визит губернатора Пермского края в Красновишерск

Русский путь на север

Соловей в клетке: в Перми готовится концерт тяжелобольного рок-музыканта

Вести Пермь. События недели 25.11.2018

В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства

«Будем лучше заниматься любовью, а не войной!»

Пермский край готовится к приёму «цифры»

Сюрпризы небесной канцелярии

Детскими тропами


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Найти заблудившихся в лесу детей помогли охотники

В «Ласточку» - по удостоверению личности →

Обратите внимание

в Перми

Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу

Верховный суд РФ принял решение отменить распоряжение Пермского краевого суда о размещении киосков в исторических зонах.
26.11.2018 в 14:09

Метки: в Перми, Общество

В «Ласточку» - по удостоверению личности

На вечерние пятничные рейсы электропоездов «Ласточка» билет нужно покупать в кассе по документам, удостоверяющим личность пассажира.
26.11.2018 в 13:35

Метки: в Перми, Общество

Пермские ученые облегчат работу судей

В ПГНИУ разрабатывают специальную программу для судов
26.11.2018 в 12:59

Метки: в Перми, Наука и техника, в Пермском крае

«Сердце Швецова»: в Перми запустили пламенный мотор

Перед ДК им.Солдатова запустили настоящий авиационный мотор - двигатель АШ-62.
26.11.2018 в 12:58

Метки: в Перми, Общество

Русский путь на север

В Пермской художественной галерее открылась выставка «Предчувствие Севера. Пермский путь».
26.11.2018 в 11:24

Метки: в Перми, Культура, Общество

В России

В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства

На форум приехали более 500 делегатов из 45 регионов страны.
26.11.2018 в 10:06

Метки: в Перми, Общество, В России

Правила оплаты отопления могут изменить

Минстрой РФ разработал поправки в Жилищный кодекс
22.11.2018 в 15:44

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Экономика, Деньги

Продолжение следует: в Перми начался новый суд по иску DJ Smash к экс-депутату Телепневу

Пострадавшая в драке звезда требует компенсировать моральный ущерб.
22.11.2018 в 12:40

Метки: в Перми, В России, Происшествия

В единстве и согласии

500 делегатов из 45 регионов страны приехали в Прикамье на пятый Всероссийский форум национального единства.
22.11.2018 в 11:57

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

Избитый DJ Smash требует от Телепнева 12 миллионов рублей

В Перми начало рассмотрение гражданского иска музыканта к бывшему депутату
22.11.2018 в 10:17

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

Киоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажуКиоски в «зонах культурного наследия» подлежат демонтажу

В «Ласточку» - по удостоверению личностиВ «Ласточку» - по удостоверению личности

Пермские ученые облегчат работу судейПермские ученые облегчат работу судей

«Сердце Швецова»: в Перми запустили пламенный мотор«Сердце Швецова»: в Перми запустили пламенный мотор

В Березниках будут судить женщину, случайно погубившую своего ребенкаВ Березниках будут судить женщину, случайно погубившую своего ребенка

Найти заблудившихся в лесу детей помогли охотникиНайти заблудившихся в лесу детей помогли охотники

Специальный репортаж. Рабочий визит губернатора Пермского края в КрасновишерскСпециальный репортаж. Рабочий визит губернатора Пермского края в Красновишерск

Русский путь на северРусский путь на север

В 2019 году в Прикамье планируют заменить почти 300 лифтовВ 2019 году в Прикамье планируют заменить почти 300 лифтов

МЧС: в доме на К.Цеткин, 19 был взрыв газового баллончикаМЧС: в доме на К.Цеткин, 19 был взрыв газового баллончика

Соловей в клетке: в Перми готовится концерт тяжелобольного рок-музыкантаСоловей в клетке: в Перми готовится концерт тяжелобольного рок-музыканта

Вести Пермь. События недели 25.11.2018Вести Пермь. События недели 25.11.2018

В Пермском районе нашли потерявшихся в лесу школьниковВ Пермском районе нашли потерявшихся в лесу школьников

В Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единстваВ Перми подвели итоги пятого Всероссийского форума национального единства

«Будем лучше заниматься любовью, а не войной!»«Будем лучше заниматься любовью, а не войной!»

Пермский край готовится к приёму «цифры»Пермский край готовится к приёму «цифры»

Мой дядя самых честных правил...Мой дядя самых честных правил...

Выбираем огнетушительВыбираем огнетушитель

В крае формируется система комплексной реабилитации и абилитации инвалидовВ крае формируется система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

Причиной взрыва в доме на К. Цеткин, 19 мог стать паяльникПричиной взрыва в доме на К. Цеткин, 19 мог стать паяльник

Сюрпризы небесной канцелярииСюрпризы небесной канцелярии

«Мама» - главное слово!«Мама» - главное слово!

В Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареекВ Прикамье подвели итоги акции по сбору использованных батареек

В Чусовом вынесен приговор виновнице пожара в общежитии, погубившего 6 человекВ Чусовом вынесен приговор виновнице пожара в общежитии, погубившего 6 человек

Детскими тропамиДетскими тропами

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную