«Сердце Швецова»: в Перми запустили пламенный мотор
«Сердце Швецова» - театральное шоу с таким названием состоялось накануне перед ДК им.Солдатова. Это уличная постановка, во время которой запустили настоящий авиационный мотор. Речь о двигателе АШ-62, названном так по имени главного конструктора Моторостроительного завода - Аркадия Швецова. Конкретно этот мотор был выкуплен по цене металлолома Пермским музеем авиации. Энтузиасты перебрали его, привели в рабочее состояние и завели в самом авиационном квартале Перми - на «тихом» Компросе.
После того как мотор загорелся, всех присутствующих успокоили - после небольшого ремонта мотор можно будет запустить вновь. А пока он займёт своё место в экспозиции музея авиации. Как рассказывают о двигателе АШ-62, он производился вопреки многим историческим событиям. О многом говорит дата начала выпуска - это тяжёлые 30-е годы прошлого века. Тем не менее мотор получил признание, серийное производство продолжалось почти полвека.
Сергей Павлов, директор по развитию Пермского музея авиации: "Со всей России привезли людей, они делали одно большое дело, создавали этот мотор, который начал ставиться ещё на истребители предвоенные - И16 - а потом стал двигателем самого мирного самолёта - Ан-2 («Кукурузник»)».
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