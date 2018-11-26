«Сердце Швецова»: в Перми запустили пламенный мотор

«Сердце Швецова» - театральное шоу с таким названием состоялось накануне перед ДК им.Солдатова. Это уличная постановка, во время которой запустили настоящий авиационный мотор. Речь о двигателе АШ-62, названном так по имени главного конструктора Моторостроительного завода - Аркадия Швецова. Конкретно этот мотор был выкуплен по цене металлолома Пермским музеем авиации. Энтузиасты перебрали его, привели в рабочее состояние и завели в самом авиационном квартале Перми - на «тихом» Компросе.

После того как мотор загорелся, всех присутствующих успокоили - после небольшого ремонта мотор можно будет запустить вновь. А пока он займёт своё место в экспозиции музея авиации. Как рассказывают о двигателе АШ-62, он производился вопреки многим историческим событиям. О многом говорит дата начала выпуска - это тяжёлые 30-е годы прошлого века. Тем не менее мотор получил признание, серийное производство продолжалось почти полвека.

Сергей Павлов, директор по развитию Пермского музея авиации: "Со всей России привезли людей, они делали одно большое дело, создавали этот мотор, который начал ставиться ещё на истребители предвоенные - И16 - а потом стал двигателем самого мирного самолёта - Ан-2 («Кукурузник»)».