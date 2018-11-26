В Пермском районе нашли потерявшихся в лесу школьников





Потерявшихся в лесу в Пермском районе школьников нашли сегодня ночью живыми и невредимыми. Два мальчика, 11 и 13 лет, пропали накануне у деревни Дикая Гарь - они отдыхали там вместе с родителями. Ребята пошли на прогулку и не вернулись. О пропаже сообщили около семи часов вечера. Сразу же началась поисковая операция, к которой подключились десятки волонтеров. Спустя семь часов - в половине третьего ночи, школьников нашли в лесу. Сейчас они находятся в районной больнице в Култаево. Там мальчиков согрели и накормили. Как нам сообщили врачи, состояние детей удовлетворительное, предварительный диагноз - переохлаждение. Сейчас они проходят обследование.



