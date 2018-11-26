В Пермском районе нашли потерявшихся в лесу школьников
Потерявшихся в лесу в Пермском районе школьников нашли сегодня ночью живыми и невредимыми. Два мальчика, 11 и 13 лет, пропали накануне у деревни Дикая Гарь - они отдыхали там вместе с родителями. Ребята пошли на прогулку и не вернулись. О пропаже сообщили около семи часов вечера. Сразу же началась поисковая операция, к которой подключились десятки волонтеров. Спустя семь часов - в половине третьего ночи, школьников нашли в лесу. Сейчас они находятся в районной больнице в Култаево. Там мальчиков согрели и накормили. Как нам сообщили врачи, состояние детей удовлетворительное, предварительный диагноз - переохлаждение. Сейчас они проходят обследование.
поздно ночью в лесу нашли двух мальчиков, пропавших у деревни Дикая Гарь в Пермском районе. Дети живы и невредимы. Поиски закончились в 02:30 26 ноября. В поисковой операции приняли участие сотни волонтеров, сотрудники МЧС, полиции, ГБР, СУ СКР, сотрудники администрации Пермского района.
25 ноября в Пермском районе около деревни Дикая Гарь пропали двое мальчиков в возрасте 10 и 13 лет. Как сообщил источник 59.ru, родители привезли детей не на экскурсию, как ранее сообщали СМИ. Они ездили в эти места и ранее. Около 10:00 дети ушли за собаками и обратно не вернулись. О пропаже сообщили только около 19:00.
На место выехали волонтеры всех пермских поисковых отрядов.
- Поиски шли более семи часов. Около 02:30 по рации поступил сигнал, что детей нашли в лесу.
Оригинал материала: https://59.ru/text/incidents/65663021/
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