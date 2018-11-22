В Перми у памятника «МиГ на взлете» зальют каток, который назовут «Ледовый МИГ». Размер площадки составит 1300 кв. м. Как заявлено, ее огородят ледовыми скульптурами с художественной подсветкой. Планируется также установка теплого помещения, где организуют прокат коньков и зону для переодевания.