У памятника «МиГ на взлете» зальют каток
В Перми у памятника «МиГ на взлете» зальют каток, который назовут «Ледовый МИГ». Размер площадки составит 1300 кв. м. Как заявлено, ее огородят ледовыми скульптурами с художественной подсветкой. Планируется также установка теплого помещения, где организуют прокат коньков и зону для переодевания.
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