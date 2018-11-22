Пермь украсят километры гирлянд
Новогодние огни и гирлянды зажгут во всех районах города 28 ноября. Самым ярким обещает стать зажжение елки на эспланаде, которая в этом году будет установлена на площади перед Театром-Театром в центре ледового городка. Здесь соберутся сразу несколько Дедов Морозов, а также главный Дед Мороз из Великого Устюга.
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