В Перми впервые на площади у памятника «Миг на взлете» появится каток

В сквере им. М.И. Субботина, возле памятника «Миг на взлете» появится каток под названием «Ледовый миг». Об этом сообщили в администрации г. Перми. Размер катка составит 1300 кв. метров. Он будет огорожен ледовыми скульптурами с художественной подсветкой, ледовыми бортами со светодиодным освещением. Оформление будет выполнено в едином фирменном стиле, который был создан в этом году. На площадке перед входной зоной установят теплое помещение - там будет организованы прокат и заточка коньков, камера хранения, зона для переодевания. Вход со своими коньками будет бесплатный. Залить каток планируется до 30 декабря.

Эскиз катка предоставлен пресс-службой администрации г. Перми