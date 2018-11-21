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В Перми впервые на площади у памятника «Миг на взлете» появится каток
В сквере им. М.И. Субботина, возле памятника «Миг на взлете» появится каток под названием «Ледовый миг». Об этом сообщили в администрации г. Перми. Размер катка составит 1300 кв. метров. Он будет огорожен ледовыми скульптурами с художественной подсветкой, ледовыми бортами со светодиодным освещением. Оформление будет выполнено в едином фирменном стиле, который был создан в этом году. На площадке перед входной зоной установят теплое помещение - там будет организованы прокат и заточка коньков, камера хранения, зона для переодевания. Вход со своими коньками будет бесплатный. Залить каток планируется до 30 декабря.
Эскиз катка предоставлен пресс-службой администрации г. Перми
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