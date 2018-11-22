Деликатесы от Абхазии до Камчатки
От Абхазии до Камчатки. Выставка-продажа фермерских деликатесов начинает свою работу в Перми, в ДК Гагарина с 22 ноября. Ароматные специи, аджика, ткемали, домашние сыры Кубани и Адыгеи, мясные деликатесы, краснодарский чай, крымские сладости и многое другое. Одновременно с «Дарами Абхазии» начнёт свою работу и рыбная ярмарка. Многообразие деликатесов с берегов Дальнего востока. Слабосолёная, горячего и холодного копчения чавыча, нерка, кижуч, горбуша и палтус транспортируются из самого сердца Камчатки в готовом виде, сохраняя все вкусовые качества и полезные вещества. С 22 ноября на ярмарке в ДК Гагарина можно будет приобрести и лососевую икру.
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