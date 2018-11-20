На пожаре в Чусовом погибли многодетная мать с ребёнком и четверо гостей

Предварительная причина пожара в Чусовом - закоротивший прибор. Сухим языком специалистов - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Итог печален. Сегодня весь город, можно сказать, повержен в шок. Погибли 6 человек, хозяйка дома с полуторогодовалым ребенком, и четверо гостей, которые остались ночевать в доме. Стоит сразу оговориться - местные власти подтвердили, что хозяйка - женщина добропорядочная и была на хорошем счету.

Наталья Сартакова: "Очень сильно горело, с той стороны горело, и крышу уже захватило".

Наталья живёт напротив, с хозяйкой дома была знакома, знала, что у неё трое детей, так что, когда на место прибыли службы экстренного реагирования, всем говорила, что внутри должны быть дети.

Наталья Сартакова: "Увидела это, у меня нервы сдали, я начала трястись, я и сейчас нервничаю".

В интернете появились фотографии ночного пожара - дом объят огнём. Дом стоит несколько в стороне от остальных, так что близлежащие строения не пострадали.

Хронологию событий можно отследить по оперативным данным с регионального сайта МЧС, в 00:55 поступило сообщение о загорании жилого дома, в 1:35 локализация горения, и полная ликвидация пожара в 2 часа 38 минут.

В доме обнаружили шесть погибших - хозяйка дома и её полуторагодовалый ребёнок, двое мужчин и две женщины, которые пришли в гости и остались ночевать. По факту уголовное дело возбудил Следственный комитет - по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Руслан Фасхиев, заместитель руководителя СО по г. Чусовой СУ СК РФ по Пермскому краю: "Установлено, что смерть не носит криминальный характер, отсутствуют какие-либо телесные повреждения криминального характера. На момент расследования уголовного дела установить, употребляли или нет какие-либо алкогольные напитки, невозможно, в связи с этим назначены медицинские экспертизы".

У хозяйки дома было ещё двое детей, но на момент пожара они находились у бабушки. В администрации района сообщили, что с ними уже общались психологи, пока дополнительная помощь не нужна, и судя по всему дети останутся жить у родственников.

Андрей Митрохин, заместитель главы Чусовского района: "Одежда по сезону, школьные принадлежности, это всё есть, потому что большую часть, пять дней, они проводили именно у бабушки, потому что удобно добираться и до школы, и до детского сада. Дети у бабушки, там ещё проживает сестра погибшей, которые на сегодняшний день готовы взять опекунство над данными ребятами".

Предварительно, причиной случившегося в МЧС называют нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Это второй пожар с массовой гибелью людей в Чусовом в этом году - в феврале шесть человек стали жертвами возгорания в бывшем общежитии. Всего с начала года в крае зарегистрировано почти 2 тысячи пожаров, 183 человека погибли.