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Осторожно: внебольничная пневмония
В Пермском Роспотребнадзоре призвали родителей при первых признаках простуды у ребенка вести его в больницу, а не в сад или в школу. Дело в росте числа заболевших так называемой внебольничной пневмонией, которая внешне похожа на ОРВИ, но лечится сложнее и дольше, а распространяется воздушно-капельным путем и даже через предметы. То есть риск заразиться при контакте с больным человеком очень велик. Дети страдают в первую очередь.
Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "За октябрь уровень заболеваемости по Пермскому краю превышает аналогичный период прошлого года на 20% и также превышает среднемноголетний уровень. Рост заболеваемости отмечается среди детей, в первую очередь среди школьников".
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