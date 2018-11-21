Осторожно: внебольничная пневмония

В Пермском Роспотребнадзоре призвали родителей при первых признаках простуды у ребенка вести его в больницу, а не в сад или в школу. Дело в росте числа заболевших так называемой внебольничной пневмонией, которая внешне похожа на ОРВИ, но лечится сложнее и дольше, а распространяется воздушно-капельным путем и даже через предметы. То есть риск заразиться при контакте с больным человеком очень велик. Дети страдают в первую очередь.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "За октябрь уровень заболеваемости по Пермскому краю превышает аналогичный период прошлого года на 20% и также превышает среднемноголетний уровень. Рост заболеваемости отмечается среди детей, в первую очередь среди школьников".