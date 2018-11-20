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В Перми продолжается процесс по делу о сутенерстве и проституции в гостиницах
В Ленинском районном суде в эти минуты продолжается громкий процесс по делу о сутенерстве и проституции в гостинице "Урал". Среди обвиняемых - сразу 10 человек.
Девять обвиняемых - это охранники крупнейших отелей Перми, которые сообщали сутенёрам о постояльцах, которые нуждались в интимных услугах. Речь идёт о нескольких десятках подобных эпизодов в период с ноября 2015 года по октябрь 2016-го.
Вместе с бывшими охранниками на скамье подсудимых одна женщина-сутенёр Татьяна Кетова. По версии следствия, Татьяна Кетова организовала преступную группу, чтобы поставлять девушек для оказания интим-услуг в отели "Прикамье" и "Урал". Ранее Кетова была судима за аналогичное преступление.
Все фигуранты до сих пор работают в пермских отелях.
По некоторым оценкам, судебный процесс может растянуться на год.
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