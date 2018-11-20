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В МЧС назвали предварительную причину страшного пожара в Чусовом
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жуткого пожара в Чусовом. В огне погибли шесть человек, среди них полуторагодовалый ребенок. На тушение пламени понадобилось почти два часа. Вот что сообщили редакции "Вести Пермь" в краевом МЧС.
"В ночь с 19 на 20 ноября около часа ночи в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в городе Чусовой по улице Новостроящаяся. По прибытии к месту вызова первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение жилого дома по всей площади. На месте пожара работали три звена газодымозащитной службы, но из-за интенсивного горения войти внутрь дома не представлялось возможным.
В результате пожара погибли шесть человек - трое мужчин, две женщины и ребенок. Площадь пожара составила 56 квадратных метров.
На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев, руководство управления организации пожаротушения, оперативная группа главка. Эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причину пожара. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Отрабатываются также другие причины.
Сегодня около 7 утра состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района, на котором было принято решение об установлении особого противопожарного режима и проведению комплекса дополнительных профилактических мероприятий на территории района.
На месте пожара от МЧС работали 6 единиц техники и 20 человек личного состава", - сообщила редакции программы "Вести Пермь" Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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