Коммунальная авария: микрорайон Парковый остался без воды

В Перми без воды в квартирах сегодня остался почти весь микрорайон Парковый, а также школа номер 59 и детский сад. С утра произошел прорыв на трубопроводе. Полностью затопило одну из улиц. Во дворах образовалась сильная наледь. В районе организован подвоз воды - информацию можно получить по телефону 2-100-680. С места коммунального ЧП передает Мария Шилова.