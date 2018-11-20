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Коммунальная авария: микрорайон Парковый остался без воды
В Перми без воды в квартирах сегодня остался почти весь микрорайон Парковый, а также школа номер 59 и детский сад. С утра произошел прорыв на трубопроводе. Полностью затопило одну из улиц. Во дворах образовалась сильная наледь. В районе организован подвоз воды - информацию можно получить по телефону 2-100-680. С места коммунального ЧП передает Мария Шилова.
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