← Депутаты гордумы одобрили выкуп здания под детсад в Свердловском районе Перми
Коммунальная авария: на Парковом без воды остались 1800 человек, детсад и школа
(фото:perm.kp.ru)
Сегодня в микрорайоне Парковый произошла коммунальная авария. Из-за порыва чугунной трубы диаметром 400 мм. затопило улицу и дорогу к школе №59. Как нам сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», подача воды была приостановлена, рабочие приступили к раскопкам для устранения аварии. Без водоснабжения остались детский сад и школа, а также жители домов по проспекту Парковый, 8, 8а, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 14, ул. Желябова, 10, Подлесной, 9б. Всего около 1800 человек. В районе организован подвоз воды - информацию можно получить по телефону 2-100-680.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости T7-inform:
Депутаты гордумы одобрили выкуп здания под детсад в Свердловском районе Перми
Проект достройки «Первого пермского микрорайона» будет готов к маю 2019 года
Пермские дошколята сыграют в робофутбол
Виктор Агеев: появление IKEA в Перми зависит от руководства самой компании
Романтический ужин закончился дракой: женщина избила гражданского мужа
В Чусовом на пожаре погибли шесть человек
Маршрутки названы самым опасным видом транспорта
В Перми пройдет краевой форум старшего поколения
60 лет пермскому телевидению: вся история на одном сайте
Служебная собака Чара помогла отыскать пропавшего мужчину
Добавить комментарий: