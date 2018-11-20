Коммунальная авария: на Парковом без воды остались 1800 человек, детсад и школа

(фото:perm.kp.ru)

Сегодня в микрорайоне Парковый произошла коммунальная авария. Из-за порыва чугунной трубы диаметром 400 мм. затопило улицу и дорогу к школе №59. Как нам сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», подача воды была приостановлена, рабочие приступили к раскопкам для устранения аварии. Без водоснабжения остались детский сад и школа, а также жители домов по проспекту Парковый, 8, 8а, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12, 14, ул. Желябова, 10, Подлесной, 9б. Всего около 1800 человек. В районе организован подвоз воды - информацию можно получить по телефону 2-100-680.



