В Перми стартовали Дни Сицилии

В Перми открылись Дни Сицилии. Они состоятся при поддержке региональных властей Сицилии и мэрии города - побратима Перми Агридженто.

Город Агридженто, расположенный в южной части острова Сицилия, официально является городом - побратимом Перми с 2012 года. Первые контакты между нашими городами были установлены в сфере культуры в конце 1990-х годов. С 2012 года пермские творческие коллективы ежегодно участвуют в Днях России на Сицилии.

Во время Дней Сицилии итальянская сторона проведет презентацию своего региона. Участники бизнес-миссии - это представители индустрии туризма и сферы услуг, моды, дизайна.

"Неделя Сицилии в Перми" включает дегустацию сицилийской продукции, знакомство с туристическими услугами, биржу деловых контактов, мастер-классы итальянской кулинарии, фэшн-шоу и другие мероприятия. Например, пермских молодоженов, мечтающих организовать незабываемое событие в теплой Сицилии, ждут встречи с организаторами свадеб и свадебными фотографами. Основными площадками станут Пермская торгово-промышленная палата и Дворец детско-юношеского творчества.