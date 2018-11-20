Краевой день призывника: боец - всем образец

День призывника в нестандартном формате. Его участники смогли не только задать вопросы о службе, но и познакомиться с оружием, причем как современным, так и средневековым. Оно, кстати вызвало наибольший интерес.

Организаторы - Министерство образования Пермского края и государственное учреждение «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» - сделали день призывника интересным.

На площадках представлено средневековое оружие, кольчуги, мечи и щиты. Уникальное вооружение 20 века и современности предоставил стрелковый клуб «Одиссей». Например, пулемет Томпсона, который приходил в СССР по Ленд-Лизу или пистолет-пулемет Судаева, который собирали дети в блокадном Ленинграде.

Многие экземпляры вооружения, представленного здесь, часто становились героями фильмов, наш автомат Калашникова или ППШ, ну или американский Миниган из известного всем фильма, между прочим, его и поднять-то не просто, не то что стрелять.

На День призывника в Доме офицеров собрались ребята со всего края. Вопросы адресуют и к представителям военного комиссариата, и к боевым офицерам. Как попасть в элитные войска или что значит служить хорошо.

Сергей Яшкин, Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Хорошо служить - это значит быть готовым к выполнению любых задач, относиться к службе ответственно и постоянно стараться совершенствовать себя. Краевой день призывника важен почему, чтобы ребята посмотрели, какое у нас есть вооружение, в современной российской армии им расскажут, как служить, что нужно делать, чтобы хорошо служить и, я надеюсь, для многих армия станет путевкой в жизнь".

Для популяризации военной службы в Пермском крае еще в 2014 году запущена программа патриотического воспитания.

Евгений Хузин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края: "В прошлом году финансирование кратно увеличилось, увеличилась грантовая поддержка организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, увеличилась поддержка юнармейского движения, поискового движения, школьных музеев".

Все это для того, чтобы в армию приходили ребята заинтересованные, а значит, уже подготовленные и с образованием.