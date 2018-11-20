К 300-летнему юбилею в Перми отремонтируют фасады домов на центральных улицах

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Ежемесячное пленарное заседание проходит в Пермской городской думе. В повестке дня множество вопросов. Один из главных - бюджет на 2019 год.

Первый вопрос в рамках часа депутата - первый заместитель главы городской администрации Виктор Агеев доложил о частно-государственном партнерстве, о проектах, которые сегодня реализуются в Перми. Северный склон, в свое время знаменитая горнолыжная база на реке Егошиха в черте города, сейчас ее планируют восстановить благодаря инвестициям частной компании. Еще один важный объект - новый пермский крематорий, о строительстве которого говорят уже много лет. Появился инвестор, который готов вложить в недостроенное здание около 200 миллионов рублей, чтобы запустить его в ближайшее время.

Главным вопросом дня станет обсуждение бюджета Перми на 2019 год. Основные параметры известны заранее : доходы и расходы около 27-28 миллиардов рублей. Большая часть денег пойдет на социальные нужды, около 12 миллиардов будет направлено на образование.

Значительные средства будут выделены на реконструкцию трамвайных путей и приобретение нового подвижного парка. Еще один заметный рост - программа расселения ветхого и аварийного жилья - выделяется почти 400 миллионов рублей на будущий год.

Муниципальные программы расписаны не на три года, как ранее, а сразу на пять лет. Итог их реализации приходится на 2023 год, юбилейный год для города Перми.

К 300-летию Перми в городе в ближайшие три года отремонтируют фасады 52 многоквартирных домов в центре города.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.11.2018 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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