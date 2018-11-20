В Чусовом на пожаре погибли шесть человек

В результате пожара в городе Чусовой погибли шесть человек -триженщины, двое мужчин и один малолетний ребенок.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о возгорании жилого дома по адресу г. Чусовой, ул. Новостроящаяся поступило 20.11.2018 в 00:55 по местному времени. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Полностью ликвидировать пожар удалось в половине третьего ночи.

Как нам сообщили в Следственном комитете, при осмотре тел видимых следов, указывающих на то, что погибшие сталижертвами насильственного преступления, не обнаружено. По факту гибели людей на пожаре возбуждено уголовное дело по попризнакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти понеосторожности двум и более лицам). В настоящее время причины пожара устанавливаются, проводится осмотр места происшествия, после чего будутназначены необходимые судебные экспертизы для выяснения причины смерти людей. Расследование данного уголовного дела взято под личный контроль руководителем следственного управления.

(фото: Чусовой ЧП Новости/vk.com)

(фото: Чусовой ЧП Новости/vk.com)