Пермские полицейские помогли доставить роженицу в больницу
Пермские полицейские помогли доставить рожающую женщину в больницу. Видео со своего регистратора вместе с благодарностью молодой отец разместил в соцсетях. Он рассказал, как они оправились в роддом №21 в Закамске. По пути мужчина остановился около сотрудников ДПС и попросил помощи с сопровождением. Полицейские спросили адрес и обеспечили семье зеленый коридор, расчищая дорогу.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Водитель такси атаковал пассажира газовым баллончиком
Прямое включение: Льготы для «предпенсионеров»
В Перми пройдет Чемпионат мира по греко-римской борьбе
Пермь. Новости культуры 19.08.2018
Новые ФАПы после разрезания ленточки пустовать не будут
Пермь собрала побратимов со всех уголков света
Задержанные Свидетели Иеговы признали вину частично
Интернет для всех: В Прикамье внедряют технологию беспроводного широкополосного доступа
Телепнев и Ванкевич собираются в места не столь отдаленные
Пленарное заседание Заксобрания: в повестке десятки вопросов
Добавить комментарий: