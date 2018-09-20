Пермские полицейские помогли доставить роженицу в больницу

Пермские полицейские помогли доставить рожающую женщину в больницу. Видео со своего регистратора вместе с благодарностью молодой отец разместил в соцсетях. Он рассказал, как они оправились в роддом №21 в Закамске. По пути мужчина остановился около сотрудников ДПС и попросил помощи с сопровождением. Полицейские спросили адрес и обеспечили семье зеленый коридор, расчищая дорогу.