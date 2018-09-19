С мигалками до роддома
(стоп-кадр с видеорегистратора)
Сегодня в Перми экипаж ДПС сопроводил до роддома машину, в которой находилась беременная. Ее супруг, Сергей Баландин, опубликовал в одном из пермских пабликов "ВКонтакте" ролик снятый видеорегистратором. На кадрах видно, как впереди, с включенными проблесковыми маячками, движется автомобиль ДПС, а водители уступают дорогу. Сергей рассказал нам подробности: "Утром у жены начались схватки. Мы поехали в 21-й роддом, но мне надо было завезти документы на работу (на ул. Докучаева). Недалеко от офиса я увидел наряд ДПС и обратился к ним с просьбой сопроводить нашу машину до роддома. Сотрудники полиции не отказали и с мигалками помогли нам доехать до больницы. Добрались благополучно. Через 40 минут после того, как мы зашли в роддом, жена уже родила девочку. Мы ее назвали Аллой". По словам Сергея, после родов он позвонил в полицию и попросил выразить благодарность отзывчивым сотрудникам ДПС.
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