Водитель такси атаковал пассажира газовым баллончиком

Опасное такси - правда, не до конца ясно, для кого. Кадры очередного конфликта появилось в соцсетях. На них видно, как водитель такси Яндекс выталкивает своего клиента из машины. После чего завязывается драка. В процессе таксист применяет газовый баллончик, несколько раз, даже когда нужды в этом уже нет. Пассажир падает, такси уезжает. Все произошло накануне вечером на Комсомольском проспекте.