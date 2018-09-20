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Водитель такси атаковал пассажира газовым баллончиком
Опасное такси - правда, не до конца ясно, для кого. Кадры очередного конфликта появилось в соцсетях. На них видно, как водитель такси Яндекс выталкивает своего клиента из машины. После чего завязывается драка. В процессе таксист применяет газовый баллончик, несколько раз, даже когда нужды в этом уже нет. Пассажир падает, такси уезжает. Все произошло накануне вечером на Комсомольском проспекте.
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