Водитель такси атаковал пассажира газовым баллончиком

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таксист

Опасное такси - правда, не до конца ясно, для кого. Кадры очередного конфликта появилось в соцсетях. На них видно, как водитель такси Яндекс выталкивает своего клиента из машины. После чего завязывается драка. В процессе таксист применяет газовый баллончик, несколько раз, даже когда нужды в этом уже нет. Пассажир падает, такси уезжает. Все произошло накануне вечером на Комсомольском проспекте.

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 20.09.2018 в 12:52 в рубрике - Вести Пермь

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