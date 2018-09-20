В Перми стартует отопительный сезон. С 20 сентября запуск тепла начинается в больницах, детских садах и школах города Перми. В департаменте жилищно - коммунального хозяйства города Перми предупреждают, что процесс этот не одномоментный, котельные и городские сети будут вводить в работу постепенно. Затем тепловую энергию будут подавать в жилые дома.