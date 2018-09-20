Телепнев и Ванкевич собираются в места не столь отдаленные

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы Александра Телепнева и Сергея Ванкевича на приговор, вынесенный в их адрес еще в июле. За нападение на музыканта Андрея Ширмана каждого из обвиняемых наказали лишением свободы на срок 2 года в колонии поселении. До сих пор они находились на свободе, ожидая решения высшей инстанции. Что будут делать теперь?

На лацкане пиджака бывшего депутата Александра Телепнёва символ союза ММА России. Кстати, точно такой же и у бизнесмена Сергея Ванкевича. С первого заседания и вот, на апелляции, значки всегда на видном месте. До инцидента с избиением известного на всю страну артиста DJ Smash друзья занимались организацией боев без правил.

Самая скандальная схватка произошла в феврале в стенах пермского ночного клуба «Дом культуры». Со слов Андрея Ширмана, Ванкевич и Телепенев хотели оставить на память несколько фотографий со звездой, но были назойливы. После очередного отказа сделать снимок, в ход пошли кулаки.

Память о встрече с Телепневым и Ванкевичем у музыканта осталась не только в фотографиях. А затем начались судебные разбирательства. Поддержать Смэша в суде приезжал даже репер Тимати.

Тимати: "Два ублюдка избили моего друга, один из них профессиональный спортсмен. Они должны в тюрьме сидеть, а не ходить, развлекаться".

Такая выходка с рук не сошла. Но два года колонии-поселения осужденные посчитали слишком серьёзным наказанием. Защита попытались оспорить решение суда. Сергей Ванкевич никого не бил, а Александр Телепнев защищал друга. Показание свидетелей не убедительны. А потому вердикт необходимо изменить.

Александр Чепкасов, адвокат: "Уверен, если в том случае, если бы наносились удары ногами, а дело имело место зимой, когда у людей зимняя обувь, то эти телесные повреждения были отражены в экспертизе".

В качестве смягчающих обстоятельств Александр Телепнев представил справку о беременности супруги, а также напомнил об обязательствах по ипотеке. Выплачивать теперь будет нелегко.

Александр Телепнёв, осужденный: "Хотел бы попросить вас смягчить наказание, потому что я могу приносить пользу региону, и хочу, чтобы вошли в моё семейное положение".

Сергей Ванкевич отметил, что с Андреем Ширманом был знаком до произошедшего, организовывал концерты с его участием.

Сергей Ванкевич, осужденный: "Я провел около 600 мероприятий концертов, конфликтов никогда не было".

В своём последнем слове осуждённые заявили, что сожалеют о произошедшем. И очень надеются, что их доводы будут услышаны. Судья их услышал. Внимательно изучил все обстоятельства. Но приговор оставил без изменений, таким образом, поставив жирную точку в истории, начавшейся с неудачного снимка. Сразу после оглашения Александр Телепнев и Сергей Ванкевич спешно покинули зал судебных заседаний. На комментарии решились не сразу.

Александр Телепнёв, осужденный: "Я считаю, что приговор суровый. Решение Ленинского районного суда считаю не объективным, будем обжаловать".

В течение 10 дней осужденные должны прибыть в место отбывания срока.

Не исключено, что нынешнее положение Александра Телепнева может даже ухудшиться. Против него заведено новое уголовное дело. По версии следствия, до инцидента с DJ Smash всё в том же ночном клубе Александр Телепнёв подрался с другим посетителем. Так что и в этой истории предстоит разобраться.