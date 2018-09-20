Пленарное заседание Заксобрания: в повестке десятки вопросов
20 сентября перед депутатами краевого парламента на очередном пленарном заседании с докладом о положении семей с детьми выступит зампред регионального правительства Татьяна Абдулина.
Также в рамках правительственного часа будут обсуждаться итоги и планы дорожного строительства. Всего в обнародованной повестке заседания значится 39 вопросов. Среди них и законопроект о механизмах субсидирования вновь образованных муниципалитетов. 8 территорий в этом году объединились в городские округа.
Из социальных вопросов - обсуждение поправок в девять региональных законов, касающихся людей предпенсионного возраста, а также вопрос о предоставлении земли многодетным. И наконец, отдельная часть вопросов посвящена бюджетным темам. В частности, Минфин отчитается об исполнении краевого бюджета по итогам первого полугодия. Уже известно, что его доходная часть выросла.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «За первое полугодие 2018 года поступило 60 млрд 991 млн рублей. Основное перевыполнение было достигнуто по поступлениям налога на прибыль организаций – это 25 млрд 269 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления от данного вида налога увеличились на 24,7%».
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