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Интернет для всех: В Прикамье внедряют технологию беспроводного широкополосного доступа
Интернет-неравенство между городом селом будет ликвидировано при помощи беспроводного широкополосного доступа. В «Ростелекоме» рассказали об успешном опыте внедрения такой технологии в поселке Октябрьский. Абонент получает специальную антенну и через нее в его дом приходит высокоскоростной интернет. Услугу теперь растиражируют на другие территории.
Теперь, чтобы «поймать» сигнал и зайти на нужную страницу в браузере, не обязательно ловить сеть на улице. С появлением бесперебойного высокоскоростного интернета заходить в соцсети и скачивать фильмы можно наконец-то и дома.
Такие возможности жителям поселка Октябрьский дала новая технология БШПД - беспроводного широкополосного доступа. Используют ее там, где нет возможности подключить проводной интернет или это слишком дорого. В центре населенного пункта устанавливают базовую станцию, а по территории поселения распределяют абонентские.
Дмитрий Максимов, заместитель начальника Чайковского цеха ПАО «Ростелеком»: "Люди выбирают, во-первых, им удобно, все-таки не везде сотовый оператор позволяет передачу данных с высокой скоростью. Это удобно в коттеджных поселках, частных застройках, дачных поселках.
Октябрьский один из первых на Урале, где применили эту технологию. БШПД дает высокоскоростной интернет до 10 Мбит в секунду, цифровое телевидение и возможность, к примеру, следить через камеры за своей территорией.
В технологии используется так называемая «умная антенна», которая настраивается на индивидуальную частоту. Это исключает помехи, а значит, все работает бесперебойно.
«Ловит» такая антенна на расстоянии до 5 км, в зависимости от ландшафта. Подключить услуги может кто угодно - как юридические, так и физические лица. Такая же услуга доступна и для жителей Куеды. Новая технология скоро появится в Лысьвенском и Очерском районах.
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