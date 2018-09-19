Дело об избиении DJ Smash: суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы Сергея Ванкевича и Александра Телепнева по делу об избиении известного музыканта Андрея Ширмана - DJ Smash. Ранее им было назначено наказание в два года заключения в колонии-поселении. Позже они подали апелляционную жалобу.

Для Ванкевича и Телепнева апелляция могла стать единственной возможностью для изменения их положения. Фигуранты тогда посчитали наказание - 2 года в колонии-поселении - слишком суровым, а Андрей Ширман, напротив, высказал намерение усугубить положение обидчиков.

Защита представила следующую позицию - Ванкевич никого не бил, а Телепнев защищал друга. Показания свидетелей неубедительные, наказание нужно изменить на условное.

В качестве смягчающих обстоятельств Александр Телепнев представил справку о беременности супруги, а также напомнил об обязательствах по ипотеке.

"В деле имеется большое количество положительных характеристик от депутатов Законодательного собрания и городской думы, от многочисленных общественных организаций", - уточнил Телепнев.

В последнем слове обвиняемые заявили, что сожалеют о произошедшем, но судья оставил приговор без изменения.

Александр Телепнев заявил: "Приговор считаю чересчур жестким, решение Ленинского районного суда считаю необъективным, будем обжаловать".

Не исключено, что положение Александра Телепнева может даже ухудшиться , так как против него возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, до инцидента с DJ Smash все в том же ночном клубе Александр Телепнев подрался с одним из посетителей.