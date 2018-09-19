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Суд отказал Телепневу и Ванкевичу в смягчении приговора

Телепнев и Ванкевич

Сегодня Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы Сергея Ванкевича и Александра Телепнева на решение Ленинского районного суда Перми по делу об избиении известного музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash). Напомним, конфликт произошел  в феврале этого года, а в июле Телепнева и Ванкевича признали виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Тогда суд приговорил экс-депутата краевого парламента Александра Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича к двум годами заключения в колонии-поселении. Позже они подали апелляционную жалобу. В Пермском краевом суде осужденные намерены оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка их подзащитных с Андреем Ширманом произошла не из хулиганских побуждений. В свою очередь, представители прокуратуры заявили, что приговор Ленинского районного суда обоснован. Изучив доводы сторон, судья Пермского краевого суда оставил приговор без изменений, а жалобы сторон – без удовлетворения. Таким образом, приговор Ленинского районного суда вступил в законную силу. В течение 10 суток осужденные получат предписание о направлении к месту отбывания наказания.

Между тем, в Мировом суде Ленинского района Перми проходит еще одно разбирательство в отношении Александра Телепнева. Как сообщает сайт «59.ru», иск подал 20-летний пермяк Глеб Кулаков. Молодой человек утверждает, что Телепнев избил его в ночь с 12 на 13 января в том же клубе «Дом Культуры», в котором позднее произошел инцидент с DJ Smash. По словам Глеба Кулакова, причиной конфликта стало поведение экс-депутата в отношении знакомой Глеба - Телепнев приобнял ее за талию. Молодой человек заступился за девушки, после чего Телепнев ударил его в лицо. Позже, в холле клуба Телепнев снова нанес удар Кулакову в область левого глаза. Как заявил истец, он решил написать заявление только после того, как случился скандал с избиением DJ Smash, поскольку не верил в то, что бывший депутат понесет ответственность. Сам Александр Телепнев утверждает, что не избивал Кулакова. Следующее заседание по этому делу пройдет в середине октября.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 19.09.2018 в 13:01 в рубрике - Новости T7-inform

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