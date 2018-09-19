Вердикт: «виновен». Пенсионер выслушал приговор со слезами на глазах

В суде Пермского района прозвучал приговор ветерану Игорю Трошеву, на чьем огороде полицейские обнаружили цветы мака. Пенсионера обвинили в выращивании наркосодержащих растений, мужчина утверждал, что мак рос как сорняк.

467 кустов мака полицейские обнаружили в июле. Такие объёмы признаются особо крупным размером, максимальное наказание - 8 лет лишения свободы. Как заявил сам пенсионер, мак он видел, но не убирал в силу возраста и состояния здоровья. При этом обвинение настаивало на том, что наркосодержащие растения он выращивал намеренно. Свои показания дали свидетели и эксперты. По словам последних, мак рос разрозненно и вряд ли таким образом его выращивали специально. Тем не менее поставили под сомнение, что вырвать его было сложной процедурой, тем более сорняки на участке почти отсутствовали. Приговор 64-летний Игорь Трошев выслушал со слезами на глазах.

Владимир Неволин, судья Пермского районного суда: "Назначить наказание в виде одного года лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком один год".

Сам Игорь Трошев вину не признает, но ещё не решил, будет ли приговор обжаловать.

Между тем на соседних участках до сих пор можно найти отцветающие маковые кусты. В теории, значительная часть дачников может оказаться на скамье подсудимых.

Адвокат Егор Михайлов: "Какая-то лотерея, получается. У Игоря Яковлевича сотрудники полиции изъяли мак. Почему они не изъяли на других участках?".

Адвокат заявил о намерении обжаловать приговор. Он настаивает на том, что ветеран труда, проработавший в колхозе десятки лет, не имел умысла выращивать мак в особо крупном размере на своем участке.