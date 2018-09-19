«Невольницы» - пьеса на все времена

Пермский театр «У Моста» представил на суд зрителя премьеру - пьесу Островского «Невольницы» в постановке московского режиссёра Владимира Берзина. Он уже работал в пермском театре над спектаклем Сваха. Пьесу «Невольницы» нельзя свести к однозначной формуле. Островский все время держит зрителя в напряжении, заставляет то и дело менять свое мнение о героях.

История пьесы разворачивается в купеческом доме губернского города. Молодую выпускницу пансиона выдали замуж за состоятельного мужчину старше ее, но сердце Евлалии Андреевны принадлежит другому.

Одно из последних своих произведений «Невольницы» Островский посвятил теме неравного брака. Мужчины здесь - деловые люди, хозяева жизни. Их супруги обеспечены, но полностью зависимы. Что предпочтет молодая жена – верность «невольницы» или запретную любовь, искренность помыслов или мнимую добропорядочность? Непредсказуемая природа женских чувств может привести к чему угодно.

Владимир Берзин, режиссер: "Я вот очень полюбил эти пьесы последние, в них что-то открылось такое близкое к абсурду, это надо усмотреть, здесь столкновение мужского и женского".

Владимир Берзин давний друг театра «У моста». Он знаком пермякам по работе над спектаклями «Свадьба Бальзаминова», «Чайка», «Сердце не камень» и «Сваха». Он представляет известный московский театр «Школа драматического искусства», где главные принципы - уважение к классике, но при этом постоянные поиски и эксперименты.

Сергей Федотов, художественный руководитель Пермского театра «У моста»: "Для нас это огромная школа, спектакли Берзина всегда оригинальные, очень зажигательные, хулиганские, непохожие на мои. Для меня еще очень важно, что Берзин с удовольствием ставит спектакли и говорит, что наши артисты могут все".

Над оформлением «Невольниц» работал московский художник Владимир Ковальчук, который сотрудничает с театрами США,Италии,Франции,Бельгии и России. Судя по полным залам в театре «У моста» драма Александра Островского, написанная почти полтора века назад, оказалась вполне актуальна и в наши дни.