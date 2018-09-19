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Как ветеран труда стал «маковым бароном»

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С замиранием сердца пенсионер Игорь Трошев из деревни Мокино ждет приговора. За последнюю неделю он прославился на всю Россию, но уверенности в том, что его пощадят, не появилось. Сторона обвинения настаивает на том, что 467 кустов мака на его огороде не могли вырасти сами. А значит, ветеран труда причастен к культивированию запрещенных растений. По вменяемой ему статье пожилому человеку грозит до 8 лет тюрьмы.

«Последнее слово» Игоря Трошева начинается вообще без слов. Пенсионер едва справляется со слезами. Ветеран труда, всю жизнь проработавший в колхозе, теперь обвиняется в серьёзном преступлении. Максимальное наказание - 8 лет заключения.

Александр Пермяков, старший помощник прокурора Пермского района: "Культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере. В ходе расследования добыт исчерпывающий перечень доказательств причастности гражданина к указанному преступлению".

Трошева обвиняют в выращивании мака - на его огороде полицейские сняли урожай в 467 кустов. За участком подсудимый ухаживает один, после работы в газовой котельной. Жена-инвалид, дети живут далеко. По словам мужчины, мак мог вырасти из привезённой земли, которую он купил у неизвестного продавца. Реально ли это, этот  вопрос задали эксперту, специально вызванному для участия в заседании.

Эльмарт Акманаев, профессор кафедры растениеводства ПГАТУ им. Д.Н. Прянишникова: "Мак мог появиться вместе с грунтом, или же кто-то, может, и разбросал. Судя по фотографиям, равномерности посевов нет".

В то же время эксперт поставил под сомнение, что растение будет сильным, если за ним не ухаживать. В связи с чем сторона обвинения продолжает настаивать на том, что мак пенсионер выращивал целенаправленно. Адвокат при этом настаивает на оправдательном приговоре, ведь у подзащитного не было ни попыток, ни желания заработать на продаже растения.

Игорь Трошев, подсудимый: "Это шок для меня. Сколько лет прожил, никогда не занимался этим, а сейчас меня сделали преступником. У всех мак цветёт, у меня тоже цветёт, вот и всё".

О таких неожиданных цветущих находках заявляют садоводы по всей России. Полиция, между тем, непреклонна - незнание закона не освобождает от ответственности.

Роман Быков, начальник отдела УНК ГУ МВД России по Пермскому краю: "На территории РФ запрещается культивирование наркосодержащих растений, кроме культивирования для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности".

Получается, в том же Мокино можно предъявить ещё с десяток обвинений - отцветающие маковые кусты до сих пор можно найти на соседних участках. Землю здесь также покупают по объявлению. Так что никаких гарантий, что сегодняшний садовод не окажется подсудимым.

Как заявил эксперт, свою всхожесть семена могут сохранять от 2 до 5 лет. Станет ли это смягчающим обстоятельством, как и престарелый возраст мужчины, жена-инвалид и статус ветерана труда, будет известно 19 сентября в 12.00 часов.

 

 

 

 

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество, Преступления

Опубликовано: 19.09.2018 в 09:36 в рубрике - Вести Пермь

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