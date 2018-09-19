Телепнев и Ванкевич просят суд пересмотреть приговор

В Пермском краевом суде сегодня в одном заседании будут рассмотрены апелляционные жалобы Александра Телепнева и Сергея Ванкевича, осужденных на 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии поселении по делу об избиении музыканта Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash . До сих пор Телепнев и Ванкевич находятся на свободе. В случае отказа в пересмотре приговора, им предстоит самостоятельно прибыть к месту отбывания наказания. Нпомним, конфликт произошел произошел в феврале этого года, а в июле Телепнева и Ванкевича признали виновными в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Позже они подали апелляционную жалобу. В Пермском краевом суде осужденные намерены оспорить квалификацию уголовного дела. По мнению адвокатов, драка их подзащитных с Андреем Ширманом произошла не из хулиганских побуждений.



Между тем, в Мировом суде Ленинского района Перми проходит еще одно разбирательство в отношении Александра Телепнева. Как сообщает сайт «59.ru», иск против него подал 20-летний пермяк Глеб Кулаков. Молодой человек утверждает, что Телепнев избил его в ночь с 12 на 13 января в том же клубе «Дом Культуры», в котором позднее произошел инцидент с DJ Smash. По словам Глеба Кулакова, причиной конфликта стало поведение экс-депутата в отношении знакомой Глеба - Телепнев приобнял ее за талию. Молодой человек заступился за девушки, после чего Телепнев ударил его в лицо. Позже, в холле клуба Телепнев снова нанес удар Кулакову в область левого глаза. Как заявил истец, он решил написать заявление только после того, как случился скандал с избиением DJ Smash, поскольку не верил в то, что бывший депутат понесет ответственность. Сам Александр Телепнев утверждает, что не избивал Кулакова. Следующее заседание по этому делу пройдет в середине октября.



