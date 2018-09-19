Лучшие школьники Перми вошли в «Золотой резерв»

25 тысяч рублей и место в кадровом списке "Золотого резерва". В Перми назвали имена ста самых успешных школьников краевой столицы. Церемония прошла в Органном зале краевой филармонии.

Свой первый конкурс «юный радиолюбитель» Олег выиграл еще в пятом классе. С тех пор принимал участие во многих проектах: освоил станок с ЧПУ на шефском предприятии ПНППК, из последних разработок - электрогенератор, работающий на силе звука. Правда, с будущим так и не определился, пока все получается.

Олег Неволин, лауреат премии «Золотой резерв»: "Я занимаюсь всем, я немного программирую, немного моделирую, немного паяю, рисую".

Ирина нашла себя в волонтерстве. Участвовала в экологических акциях и многочисленных проектах фонда «Берегиня», связанных с помощью детям.

Ирина Масленникова, лауреат премии «Золотой резерв»: "Чаще всего я получаю намного больше, чем даю. Они дают столько эмоций, столько восторга, они тянутся к тебе, они хотят с тобой заниматься, и у них просто глаза светятся счастьем, когда ты приходишь".

В городском проекте «Золотой резерв» лучших выбирали в пяти номинациях: «Интеллект», «Художественное творчество», «Техническое творчество», «Спорт» и «Социальная деятельность». Чтобы каждый школьник мог найти свою нишу.

В этом году в «Золотой резерв» вошли 100 пермских учащихся. И 93-я школа стала здесь своеобразным рекордсменом - сразу 7 учеников отсюда победили в различных номинациях.

При этом лучших школьников на этот раз оценивают не только учителя, но и будущие работодатели. Взаимодействие с учебными заведениями предприятия стараются наладить уже в старших классах.

Михаил Дроков, заместитель генерального директора ЗАО «ПЦБК»: "Это залог успеха нашего предприятия, чтобы ученики, которые заканчивали здесь, после того, как заканчивали школы, не уезжали в другие регионы. Потенциал наших школьников мы видим".

Инициатор «Золотого резерва» - глава Перми Дмитрий Самойлов – учредил для победителей денежную премию - 25 тысяч рублей.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Очень хотелось бы, чтобы это 300-летие город встретил умным, талантливым, спортивным, красивым. В общем, таким, какими вы являетесь сегодня, и такими, как вы будете через пять лет".

Простор для творчества при этом остается. Олег Неволин, к примеру, уже придумал себе новое увлечение, премию потратит на шоссейный велосипед.