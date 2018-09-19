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Пермь. Новости Культуры 18.08.2018
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- Пермский театр «У Моста» представил на суд зрителя новую постановку. Это пьеса Островского «Невольницы» в постановке московского режиссёра Владимира Берзина.
- Пермские школьники подключились к акции Всемирный день чистоты «Сделаем! 2018».
- В пермской Гимназии №2 открылся Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки.
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