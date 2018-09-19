Пермь. Новости Культуры 18.08.2018

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Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 19.09.2018 в 11:18 в рубрике - Вести Пермь

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← Телепнев и Ванкевич просят суд пересмотреть приговор

Эксклюзив: В Перми задержаны члены экстремистской организации «Свидетели Иеговы» →

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