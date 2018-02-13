Кто избил диджея?

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Полиция начала проверку по факту драки в пермском ночном клубе «Дом культуры». На сайте «Вестей» появилась информация, что здесь в минувшие выходные был избит известный российский музыкант, уроженец Перми - DJ Smash. Он опубликовал видео со сломанной челюстью и заявил, что нападение на него совершил бывший краевой депутат – Александр Телепнев.Тот на своей страничке в социальной сети все отрицает. Что случилось на самом деле?

С металлической пластиной Андрей Ширман будет вынужден ходить всю жизнь. В этом, превозмогая боль, признался сам артист. Видео публикует репер Тимати. ЧП произошло в баре «Дом культуры». Здесь DJ Smash находился с частным визитом - пришёл потанцевать.

Со слов артиста, к нему подошел один из посетителей и попросил сфотографироваться. Получив отказ, мужчина якобы оттащил ди-джея от бара, началась потасовка. В клубе, впрочем, не спешат называть виновных.

Данил Гурьянов, креативный директор бара «Дом культуры»: "Самая объективная информация на камерах".

На видео разглядеть что-либо действительно сложно. К вечеру ситуацию прояснил сам Андрей Ширман. Зачинщиком драки он назвал Сергея Ванкевича, чьё лицо на фотографии получилось обрезанным. Ванкевич начал требовать другое фото, на что получил отказ.


Александр Телепнёв - экс-политик и мастер спорта по рукопашному бою. От встречи с журналистами он отказался.

Александр Телепнёв:" Я видел его в клубе, селфи с ним делал. Не знаю абсолютно инцидент - не знаю, кто это сказал, что я участвовал".

В травмпункте у Андрея Ширмана зафиксировали побои и перелом челюсти. Уже через несколько часов после ЧП он вылетел в Москву - операцию проводили в столичной клинике.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю: "Сегодня от мужчины поступило заявление о причинении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет процессуальное решение".

Сейчас поединок готовы продолжить поклонники артиста. Он уже начался в виртуальном пространстве.

На странице Тимати подписчики используют и разрешённые, и запрещённые для эфира словесные приёмы. За три часа с момента появления публикации её прокомментировали более 13 тысяч человек. Но пока нет главного комментария, который прояснил бы, кто действительно виноват в произошедшем.

В соцсетях рядом с селфи с DJ Smash Телепнёв написал: «Информация о драке дискредитирующая». Тем временем из Перми, где DJ Smash и получил травмы, присылают самые тёплые пожелания здоровья. А судя по количеству зрителей на выступлениях в родном городе, здесь его действительно любят.

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Происшествия, В России, СМИ

Опубликовано: 13.02.2018 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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