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Светлая память - прерванный полёт
Ранним утром в Перми начались траурные мероприятия, посвященные 10-летней годовщине крушения пассажирского "Боинга" в Перми. Самолет рухнул в городской черте, погибли 88 человек, среди которых были и дети. Репортаж Ларисы Стрельниковой.
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