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На почте задержан пермяк с наркопосылкой, маской зомби и мыльными пузырями
В одном из почтовых отделений Перми полицейские задержали молодого человека с подозрительным пакетом. Внутри маска зомби и мыльные пузыри - ничего криминального. Однако еще задолго до задержания оперативникам было известно про письмо, которое мужчина получил параллельно с посылкой и тут же спрятал подальше от посторонних глаз.
Внутри письма из Москвы как раз находилось самое интересное. Между листами белой обычной бумаги - перфорированная. Это синтетический наркотик, так называемые марки, которые 29-летний пермяк, по всей видимости, собирался перепродать. Также сыщикам стало известно еще об одной интересной посылке, которая ожидала 29-летнего пермяка в транспортной компании, на этот раз уже из Санкт-Петербурга. После ее вскрытия, сомнений о том, что мужчина причастен к незаконному обороту запрещенных веществ уже не осталось.
Оперативный сотрудник УНК ГУ МВД России по Пермскому краю: "Было обнаружено и изъято почтовое отправление из города Москва в виде белого конверта, внутри которого находились так называемые марки, т.е. синтетические наркотики в количестве 320 штук. Гражданин приобрел особо крупную партию психотропного вещества амфетамин, которая в последующем была изъята, общей массой 250 грамм".
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