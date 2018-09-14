10 лет спустя: В Перми вспоминают крушение «Боинга»

10 лет назад оборвались жизни сразу 88 человек. В пермском небе потерпел крушение Боинг-737. Друзья и родственники, как и раньше, несут к месту трагедии цветы и детские игрушки. Из года в год в этот день здесь проходит панихида и запускаются 88 воздушных шаров с именами погибших.

Пассажирский "Боинг-737" упал в Перми 14 сентября 2008 года при заходе на посадку. На борту самолета находилось 82 пассажира, в том числе семь детей, а также шесть членов экипажа. Все 88 человек погибли. На скорости около 470 километров в час лайнер врезался в землю в 5 часов 9 минут утра на границе Индустриального и Свердловского районов, в двухстах метрах от ближайшего жилого дома.

Официальная причина авиакатастрофы - ошибка пилота.