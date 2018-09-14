В Красновишерском районе подсчитывают ущерб после разгула стихии

Ураганный ветер, пронесшийся минувшим вечером и ночью по Пермскому краю, больше всего натворил бед в Красновишерском районе. Об этом сообщает оперативная служба МЧС. В ряде территорий стихия рвала провода, в результате чего наблюдались перебои с подачей электроэнергии.

Как сообщил редакции "Вести Пермь" старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю Иван Макаров, "Есть сведения о повреждении кровель зданий в Красновишерске, в том числе жилых домов, а также детского сада. Также имеются сведения об упавших 29 деревьях и повреждении 10 транспортных средств. Детский сад сегодня работать не будет, детей будут принимать три соседних детских сада. В настоящее время организована работа оценочных комиссий по установлению нанесенного ущерба, а также определению объема аварийно-восстановительных работ".