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← 10 лет спустя: В Перми вспоминают крушение «Боинга»

Ураган прошелся по северу Прикамья

ураган

(фото vk.com/podslushanokracnovishersk)

Накануне вечером в результате сильного ветра в Красновишерском районе были повреждены кровли трех пятиэтажных жилых домов, здания детского сада, здания Дома спорта. Всего зафиксировано повреждение крыш 14 зданий. Кроме того, 16 жилых домов остались без электричества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате непогоды никто не пострадал.

Метки: в Пермском крае, Происшествия

Опубликовано: 14.09.2018 в 10:17 в рубрике - Новости T7-inform

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← 10 лет спустя: В Перми вспоминают крушение «Боинга»

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