Ураган прошелся по северу Прикамья

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Накануне вечером в результате сильного ветра в Красновишерском районе были повреждены кровли трех пятиэтажных жилых домов, здания детского сада, здания Дома спорта. Всего зафиксировано повреждение крыш 14 зданий. Кроме того, 16 жилых домов остались без электричества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в результате непогоды никто не пострадал.