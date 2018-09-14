Бершеть готовится к Дню пожилого человека

В Доме культуры Бершети начались торжества в честь наступающего Дня пожилого человека. Здесь этот праздник считают особым, поэтому и отмечают масштабно.

Новая сценка ко Дню пожилого человека в сельском клубе вовсе не о бабушках, скорее, об их отношении с внучками. Впрочем, здесь о возрасте говорить не приходится. Разницы между актерами и режиссером совсем не чувствуется.

Галина Изместьева настоящий «двигатель» сельской культуры, больше 20 лет проработала в ДК Платошино. Уже на пенсии прошла театральные курсы в Пермском институте культуры - и вот теперь полноценный режиссер и руководитель студии.

Галина Изместьева: "Это моя отдушина, наверное – дети, обучение, театральная игра, я просто с ними молодею. Абсолютно возраста я не чувствую".

Сергей Клеменко - бывший ракетчик из соседнего Звездного. Но просто отдыхать на пенсии тоже не смог, сначала сам приобщился к искусству, а теперь и сельских ребятишек подтягивает. К первому октября готовит подарки исключительно для соседей, себя к пожилым точно не причисляет.

Сергей Клеменко: "Работа интересная, поэтому хоть пенсионер, хоть не пенсионер, я военный пенсионер, но поскольку по выслуге лет я не имею права обучать солдат, поэтому я обучаю маленьких детей".

Здесь не угадаешь, но в профессии любой, даже самый неожиданный талант, может оказаться полезным. И возраст здесь совершенно не важен.

Талант помогут найти в центре занятости населения. Для пенсионеров есть специальные курсы по самым востребованным специальностям. Здесь же помогут просто сориентироваться на рынке труда.

Елена Шуваева, ведущий инспектор центра занятости Пермского района: "Мы оказываем им профориентацию, потому что люди, потерявшие работу, немножко теряются в рынке труда, оказываем им психологическую поддержку. Если человек хочет, он всегда найдет себе работу.

До праздника осталось не так много времени, в местном клубе всех односельчан обещают зарядить молодостью. Для этого и сюрпризы готовят заранее.