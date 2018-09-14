Пьяный лихач на Porsche Cayenne арестован на 14 суток





Мировой суд Индустриального района арестовал на 14 суток 29-летнего виновника серьезного ДТП, которое случилось поздно вечером 12 сентября на перекрестке улиц Мира и Советской армии. Водителя сразу же задержали. Выяснилось, что он уже был лишен прав. Медицинское освидетельствование установило, что за рулем он находился в сильно нетрезвом состоянии.

Момент аварии зафиксировали камеры уличного наблюдения. Видно, что внедорожник "Порш" на большой скорости несется по трамвайным путям, где движение вообще запрещено, и на полном ходу врезается в стоящий на повороте "ВАЗ".

Удар оказался такой силы, что легковушка буквально разлетается на части. Иномарка переворачивается на бок, у нее серьезно повреждена передняя часть. Пострадали два человека, которые были внутри отечественной машины. Их госпитализировали.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести – ушибы и переломы. Водитель и пассажир госпитализированы. Водитель автомобиля Порш после ДТП не пострадал".