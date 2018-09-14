В декабре в Соликамске откроется новая поликлиника

Новую детскую поликлинику в Соликамске должны открыть в декабре. Об этом было заявлено во время рабочего визита губернатора на север Прикамья. Также во время поездки обсудили слияние города и района.

По этой асфальтовой дороге многодетная семья Кулаковых гуляет вместе с главой региона Максимом Решетниковым. Год назад они обратились к губернатору с просьбой расширить тротуар, который ведет к Соликамской поликлинике.

Детскую поликлинику обещают сдать уже в этом году. Сейчас строители заканчивают отделку фасада. Больница сможет принимать до 21 тысячи маленьких пациентов в год. В ближайшие годы в регионе будет построено 7 детских поликлиник, все они включены в программу развития региона.

Кроме поликлиники, в этом году в Соликамске активно сдают и другие социальные объекты. Елена Трусова, тренер по лыжным гонкам, готовится к сезону со своими воспитанниками в обычном дворе. Кроме нового асфальта по программе формирования комфортной городской среды, здесь появилась своя спортивная площадка.

Елена Трусова, тренер по лыжным гонкам г. Соликамск: "Такие объекты приучают детей к спорту, к движению на свежем воздухе. Им очень интересно".

Еще один объект, который сдадут уже в этом году, - школа №13, ее закрыли еще в 2014 году на капитальную реконструкцию. Кроме нового корпуса, за счет краевых средств здесь появится еще и спортивный объект.

Эта школа имеет два корпуса, один построен в 40-х, другой - в 60-х годах. После реконструкции учебное заведение сможет принимать как минимум вдвое больше ребятишек, плюс появится современный и комфортный стадион.

Уже на совещании в администрации района обсуждали один из ключевых вопросов - создание Соликамского городского округа - слияние города и района. Один из главных аргументов «за» - общий бюджет позволит консолидировать больший объем ресурсов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Все средства, которые будут сэкономлены, остаются в территории. И мы на каждый сэкономленный рубль даем рубль сверху. Только по Соликамску и Соликамскому району размер этой экономии 36 миллионов рублей в год".

На поддержку всех объединившихся территорий в бюджет 2019 года предварительно заложено больше 200 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на решение текущих проблем территории - воду, тепло и газ. Словом, то, о чем просят жители.